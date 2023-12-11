كريم بنزيما قبل مواجهة أوكلاند سيتي: لست راضيا عما يقدمه الاتحاد بالدوري

أكد الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، جاهزية فريقه لتجاوز مواجهة أوكلاند سيتي، في الدور الأول لكأس العالم للأندية غدا، مشيرا إلى أنه غير راض عما يقدمه العميد بالدوري.

وقال كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوكلاند سيتي: "تجربة جديدة ومختلفة، وكل شيء متوقع في أرض الملعب، وسنواجه فريقا قويا، ونحن مستعدون، والأهم الاستمتاع بطموحات عالية، وسنلعب كل مواجهة بعقلية أنها قد تكون آخر مواجهة لذلك سنعمل للانتصار، وندخل بعقلية قوية بدعم المشجعين، وكفريق نحن رائعون سنوحد الصفوف من أجل تحقيق الانتصار".

وواصل: "البطولة غدا ستكون مختلفة، وبها فرق قوية، وسنبذل قصارى جهدنا، نعرف أنه يجب أن نقدم مستوى أعلى، وفريقنا رائع ومن الطراز الأول ويجب علينا تحقيق الانتصارات، ولست راض عما نقدمه في الدوري ولكن هذه هي كرة القدم، ونحاول أن نلعب معاً، ورسالتي للمشجعين بأننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق كأس العالم للأندية لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا".

وتابع: "سعيد أن أعمل مع مارسيلو جاياردو، وما حققه من نجاحات في الأرجنتين كان رائعا، وكان لاعبا رائعا لا يوجد شك في ذلك، وعندما أتحدث معه نحن نتشابه كلاعبين وواثق من نجاحه معنا، وسعيد بأن يكون هو مدربنا لأنه قريب منا كلاعبين".