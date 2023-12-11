النائب طارق رضوان: إقبال الشعب المصري على الانتخابات رسالة مهمة للخارج

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اصطفاف المصريين أمام لجان الانتخابات بدأ منذ أمس، والأعداد في اليوم الثاني كان فيها تزايد واضح، ولم ترتبط بعنصر الوقت أو الزمن، فالـ 12 ساعة المحددة لفتح لجان التصويت تشهد تزاحما واضحا على الاقتراع.

حديث عن انتخابات الرئاسة

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "تن" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024، أنه متواجد حاليا وسط اللجان في محافظة سوهاج، ويوجد إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع، أن وجود القضاة على صناديق الانتخابات والإشراف على العملية الانتخابية، مع ظهور الشعب المصري بمعدنه الطيب واستشعاره للحالة السياسية والوضع السياسي في الإقليم الدولي هي أبلغ رسالة توجه للأصوات الخارجية التي تتحدث بالسلب على الانتخابات والحياة السياسية في مصر بشكل عام.