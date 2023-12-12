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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر على مدار 24ساعة|منع ارتفاع الأسعار.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط الأسواق

صدى البلد

اخبار مصر.. أكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

لا زيادة في الأسعار| قرارات عاجلة من الحكومة لضبط الأسواق.. حظر تصدير البصل.. ونظام إلكتروني لمراقبة السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

المصريون ينتصرون على أزماتهم الصعبة ويبهرون العالم في الانتخابات الرئاسية
سطر المصريون مجددًا فصلاً جديدًا في كتابة تاريخهم الوطني، ضاربين أروع الأمثلة في تلبية نداء الوطن، بعد أن شهد العالم إدلاء عشرات الملايين من المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مُعلنين للعالم أجمع، أنهم مستمرون في حلم بناء جمهوريتهم التي تليق بأقدم شعب عرفهُ التاريخ البشري.

الرئيس السيسى للحكومة: لابد أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة لخدمة أقارب الصحفيين بمشروع العلاج
تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على كارنيه الخدمة الجديدة لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج.

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر
 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر (ثالث أيام الانتخابات وآخرها) طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تظل الأجواء باردة ليلاً على أغلب الأنحاء.

استغلال فترة الانتخابات.. مدبولي للمحافظين: لن نسمح بأي تعديات على الأراضى الزراعية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لمتابعة الإنتخابات الرئاسية،  بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

"الوزراء" يمنع تصدير البصل حتى 30 مارس المقبل
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

مدبولي يكلف وزير العدل بإعداد تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على محتكري السلع
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:"رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي".  

الحكومة: تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي وعلى مستوى المحافظات
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

الصحفيين تدعو لساعة احتجاجية بالنقابة ومقرات الصحف ووسائل الإعلام دعما لغزة.. الأربعاء
دعت نقابة الصحفيين لساعة احتجاجية يوم الأربعاء القادم 2023/12/13م من الساعة الواحدة، وحتى الثانية ظهرًا في كل الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، ونقابة الصحفيين للمطالبة بوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى غزة، تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر)

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

الانتخابات الرئاسية 2024.. كبار السن وذوو الهمم يكسرون الحواجز
أسدل الستار على اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، في الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وسط مشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية ممن لهم حق التصويت، وتصدر كبار السن وذوو الهمم المشهد الانتخابي في غالبية لجان الاقتراع في حلوان والتبين و15 مايو وحدائق حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة، وحتى ساعات المساء وقبيل إغلاق اللجان أبوابها.

موعد بدء الأعمال الخرسانية.. خبير يكشف عن تطور جديد في سد النهضة
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة آخر تطورات سد النهضة، التي تظهر من خلال صور الأقمار الصناعية، وأن تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لـ سد النهضة يقترب من التوقف.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟
تعكس أسعار الدواجن، اليوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر، تراجع واضح فى بورصة الفراخ ، وهو ما يشكل فرصة للمستهلكين للحصول على منتجات ذات جودة بتكلفة أقل ، ومن المتوقع أن يستمر تراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق.

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