موعد بدء الأعمال الخرسانية.. خبير يكشف تطور جديد في سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لـ سد النهضة يقترب من التوقف.

وكتب الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة يقترب من التوقف”، أن تدفق المياه أعلى الممر الأوسط أوشك على التوقف.

وأكد الدكتور عباس شراقي أنه بعد انتهاء التخزين الرابع لـ سد النهضة بإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى، استمر التدفق لأكثر من شهر رغم فتح بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر، و8 نوفمبر الماضى يرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2.

ولفت الدكتور عباس شراقي إلى أن متوسط كمية المياه التى تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية بطزا النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون م3/يوم.

أعمال الخرسانة على الممر الأوسط قد تبدأ في يناير المقبل

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن الأعمال الخرسانية على الممر الأوسط قد تبدأ في يناير المقبل، بعد تجفيفه تماما خلال الأيام المتبقية من ديسمبر للوصول إلى منسوبه النهائى 640 مترا فوق سطح البحر.

وسبق أن أوضح الدكتور عباس شراقي، في نوفمبر الماضي، أنه “تمت تعلية جانبي سد النهضة إلى منسوب 635-640 م ومتبقي أقل من 10 أمتار للوصول إلى المستوى النهائي 645 م وسعة تخزينية مقدارها 74 مليار م3، وفى حالة ترك ممر أوسط (مفيض مفتوح بدون بوابات) عند منسوب 640 م فإن التخزين النهائى سوف يكون عند نفس المستوى بحد أقصى 64 مليار م3”.

وقال الدكتور عباس شراقي إن "أعمال الاستعدادات للتخزين الخامس والأخير بدأت نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي، إلا أن المياه ما زالت مستمرة أعلى الممر ما أدى إلى فتح بوابة التصريف الثانية لسرعة تجفيف الممر الأوسط، ويبلغ إجمالى التصريف اليومي حاليا نحو 70 مليون م3، وبالفعل انخفضت كمية المياه أعلى الممر وسوف تتوقف اليوم أو غدا".

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه فى ظل تعثر المفاوضات فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من رفع الممر الأوسط وجانبي سد النهضة إلى المستوى الأخير خلال عدة أشهر، وقد يصل التخزين الخامس إلى 23 مليار م3 دفعة واحدة وأخيرة، كما حدث هذا العام بتخزين 24 مليار م3. وأكد الدكتور عباس شراقي أنه فى حالة تشغيل التوربينين أو أى توربين آخر من الإحدى عشر توربينا الجاري تركيب بعضهم فإن مياه التشغيل سوف تصل إلى السودان ثم مصر.