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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال إفطار عمل مع مجموعة أصدقاء مصر

يشمل سد النهضة والحرب بغزة| حوار مفتوح بين وزير الخارجية وأعضاء الكونجرس الأمريكي

إفطار عمل مع مجموعة
إفطار عمل مع مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الاربعاء في إفطار عمل مع مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكي، وذلك ضمن فعاليات الزيارة الثنائية التي يجريها للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري قدم عرضاً لما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطورات، سواء على المستوى الاقتصادي حيث أطلقت الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي الذي نجح في تحقيق العديد من النجاحات على الرغم من الظروف الدولية والإقليمية الصعبة التي تزامنت معه، أو على المستوى الاجتماعي حيث نجحت مصر في تبني سياسات فعالة على صعيد تمكين المرأة وبناء شبكة ضمان اجتماعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021-2026.

كما أكد الوزير شكري على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مجموعة أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي في الحفاظ ودعم والدفاع عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في هذا التوقيت المهم الذي يشهد تزايداً في التحديات الإقليمية والدولية. كما أعرب عن تقديره لجهود أعضاء المجموعة في دعم العلاقات بين البلدين، وتطلعه لاستمرار تلك الجهود، بما ينعكس على التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز جهود دعم السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ودعم الاقتصاد المصري وعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها مصر، وإزالة أية شوائب قد تعتري العلاقات بين البلدين.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن الاجتماع شهد حواراً مفتوحاً بين الوزير شكري وأعضاء الكونجرس الأمريكي، وحرص شكري على الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجموعة حيال مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث أشاد أعضاء المجموعة بالعلاقات الاستراتيجية القوية التي تجمع بين البلدين، معربين عن دعمهم لتعزيز وتقوية تلك العلاقات في كافة المجالات

 كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية، في مقدمتها الحرب الدائرة على قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، واهمية إعادة إطلاق عملية السلام علي أسس جديدة وجادة تقود الي إقامة الدولة الفلسطينية خلال مدة محددة، كما تم التطرق الي الأوضاع في السودان وليبيا وتطورات قضية سد النهضة.

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