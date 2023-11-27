رغم التخزين الرابع لـ سد النهضة| الخير قادم إلى مصر بشأن المياه.. بشرى سارة

مع اقتراب فصول الشتاء، ينتظر شعب مصر بفارغ الصبر هبوب رياح الأمل والتفاؤل. فالموسم المطري الحالي يأتي كما المنقذ المنشود الذي يعزز الموارد المائية ويساهم في تلبية احتياجات البلاد المائية.

وعلى الرغم من التحديات الجارية نتيجة لمسألة سد النهضة الإثيوبي، يظل هذا الموسم محط أنظار الجميع نحو الآمال المشرقة، ونتطلع في هذا التقرير إلى متابعة وتحليل آخر المستجدات المتعلقة بمستوى بحيرة فيكتوريا والتأثير المرتقب لها على مصر ومواردها المائية في الفترة القادمة.

ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا

وأكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن موسم الأمطار الحالي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في منسوب بحيرة فيكتوريا. حيث بلغت المستويات 1136.08 مترًا فوق سطح البحر في 20 نوفمبر.

ويعتبر هذا الرقم أعلى بمقدار 16 سم عن العام الماضي، مما يعزز إمدادات مصر من المياه.

