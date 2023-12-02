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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية في هذا الموعد

صدى البلد

أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، موعد الجولة المقبلة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الموارد المائية والري، إن جولة جديدة من المفاوضات ستُعقد في أيام 16 و17 و18 ديسمبر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكد: “مستمرون في هذه التوجيهات بناء على توجيهات رؤساء الدول لاستكمال هذا التكليف بإجراء المفاوضات”.

 مصر تتبنى علاقة المناخ بالمياه

فيما قال سويلم أن مصر تتبنى علاقة المناخ بالمياه، موضحا أن المياه يجب أن تستمر على أجندة التغيرات المناخية، وذلك في معرض حديثه على انعقاد قمة المناخ في الإمارات.

وقال وزير الموارد المائية والري إلى أنه على مدار 26 قمة مناخ لم تذكر المياه في أي منها رغم أنها الأكثر تأثر التغيرات المناخية، وقال إن قمة شرم الشيخ ذكرت المياه خمس مرات في بيانها الختامي، موضحا أن الجهات المعنية بالمياه مهتمة باستمرار الزخم حول قضية المياه حتى لا يتم إهمالها وتغليب ملف آخر مثل الطاقة.

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جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الإثيوبية في هذا الموعد

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