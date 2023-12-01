عبد السند يمامة: أزمة سد النهضة الإثيوبي محور أساسى فى برنامجي الانتخابي

رد المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، على سؤال بشأن موقفه وحلوله لأزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن هذا الملف في غاية الأهمية لكل المصريين.

وأضاف عبد السند يمامة، خلال لقائه الخاص بفضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، أن سد النهضة محور أساسي في برنامجي الانتخابي، متابعا أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر والنيل هو ما صنع مصر، وهو نهر دولي يمر عبر دول.

واكمل المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، أن الأنهار الدولية تحكمها قاعدتان في القانون الدولي الأولي على أساس الحق التاريخي للدول في النهر.

وأكد المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، أن المبدأ الثاني على أساس عملية الانتفاع للدول التي يمر بها، موضحًا أنه إذا حدث تعارض يتم الرجوع للحق التاريخي، وأن الوساطه والتحكيم والقضاء والتفاوض هي وسائل حل هذه المنازعة.

