شركة رياضية عالمية تنهي رعايتها لمنتخب الاحتلال

أنهت شركة بوما الرياضية العالمية، عقد رعايتها لمنتخب الاحتلال الصهيوني لكرة القدم، وفق ما ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز البربطانية.

ولم تربط الشركة توقيت إنهاء عقد رعايتها بما تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

في التفاصيل، ذكرت الشركة أن قرارها هذا اتخذ قبل عام، وأرجعت ذلك لأسباب مالية، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة.

لكن لم تكشف لماذا جاء القرار الآن رغم أنه اتخذ منذ سنة كما تقول الشركة.

وذكرت "بوما" أنه لن تقوم بتوفير الأدوات الرياضية للفريق اعتباراً من العام المقبل، بعد أن قررت عدم تجديد العقد مع الاتحاد الإسرائيلي.

وقالت الشركة أنه سيتم الإعلان عن شراكة جديدة مع فريق رفيع المستوى قريبا.