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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: الشعب فاجأ الجميع

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم إمام - رئيس حزب العدل

أدلى النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية الجارية، بمسقط رأسه بمدينة المحلة الكبرى، وسط حشد من أنصاره وعدد من كوادر الحزب.

وقال  "إمام" في تصريحات، له، عقب الإدلاء بصوته إن مشاركة المصريين هي رسالة تقول أننا نقوم بما علينا من واجب تجاه الوطن، وتؤكد أن وعي الشعب أكبر من وعي السلطة والسياسيين الذين عليهم أن يفهموا مضمون الرسالة ويقوموا بما عليهم من إصلاح  وتحسين حياة الناس الذين تحملوا كثيراً فهذه هي رسالة الناس.

وأضاف رئيس الحزب: "قمنا بما علينا ونزلنا، قوموا بما عليكم وتحملوا مسئوليتكم في إصلاح الأوضاع، وهذه رسالة أيضاً لمن راهنوا علي أن الظروف الاقتصادية ستقلل المشاركة، ولكن الشعب المصري فاجأ الجميع  وقال كلمته أن السبيل لإصلاح الأمور هو بالمشاركة وليس بالسلبية، ونأمل أن يتفهم الجميع الرسالة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر انتهاء تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس الجمهورية، مساء اليوم الساعة التاسعة والتي يتنافس على منصبه 4 مرشحين هم: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، حازم عمر، عبد السند يمامة.

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