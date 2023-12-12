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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: فوجئت بالحشد الكبير أمام لجان الانتخابات والشعب المصري معدنه أصيل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب جمال أسعد، باحث سياسي إنه كان يتوقع أن يكون الإقبال أقل من العادي في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه فوجئ من الحشود المصرية خاصة في محافظات الصعيد بشكل غير طبيعي أمام لجان الانتخابات المختلفة، وهو ما أعطاه شعورا وطنيا كبيرا برغبة الشعب المصري في ممارسة دوره الدستوري والقانوني والذي تم دفع الكثير للحصول عليه على مدار التاريخ. 

 

حديث عن الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "أسعد"، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أنه استشعر أن المواطن الذي ذهب بهذا الحشد غير العادي لكي ينتخب هو موقف وطني في المقام الأول قبل أن يكون موقف من انتخابات رئاسية. 

وتابع أن المواطن المصري العظيم شعر بخاطر حقيقي على الوطن ولذلك قرر النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والحشود الكبيرة هي حشود وطنية وراء مصر ترسل رسالة أن المصريين كلهم وحدة واحدة مهما كانت الخلافات ومهما كانت المشاكل، ولكن عند اللزوم يظهر المعدن المصري الأصيل والحضاري والتاريخي. 

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 قناة صدي البلد الانتخابات المختلفة حمدي رزق

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