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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالعكاز.. مسن ينزل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمركز أبوالنمرس|صور

صدى البلد

أقبل مسن يتكئ على عصاه متجها إلى اللجنة الانتخابية بمركز أبو النمرس للتصويت في الانتخابات الرئاسية، ورغم صعوبة حركته إلا أنه أصر على المشاركة بكل فخر في العرس الانتخابي.  

وحرص عدد كبير من المواطنين على النزول في اليوم الثالث والأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمختلف الاعمار وكان أشد حرصا علي النزول كبار السن.

وقامت قيادات مستقبل وطن  وعائلات مركز ابو النمرس، بعدد من المسيرات الوطنية والتنظيم الانتخابي ودعم الناخبين، خلال ايام الانتخابات الرئاسية،والتي شهد فيها المركز أقبال كبير جدا من المواطنين.

وأقبل المواطنين علي لجان الانتخابات الرئاسية لمركز ابو النمرس بشكل كبير للأدلاء باصواتهم، وأعربوا عن ذلك بالزغاريد والأغاني الوطنية. 
 

وشهد مساء امس واول امس مسيرة بعدد كبير جدا من المواطنين الراغبين في النزول بالانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، علي أتوبيسات مكشوفة لنقل الناخبين للمقرات الانتخابية.


 

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاءعملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.


 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشحالرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمزالشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.


 

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراعالفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارسومراكز شباب ووحدات صحية.


 

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز،والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكترونيالتي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاءبصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئةالوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.


 

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بينرؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبينستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية


 

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنةالانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيساللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أوتوقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فىالبطاقة.

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