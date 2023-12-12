كارول سماحة: مصر بلاد الفرح.. تفاجأت بوجود موسيقى في اللجان الانتخابية

عبرت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها باستقبال الجمهور لها في اللجنة الانتخابية التي أدلت بصوتها فيها، معقبة: «أول مرة اشوف موسيقى في اللجان الانتخابية».



وقالت «كارول سماحة» خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "انتخبت كذا مرة في لبنان لكن تفاجأت بالأغنية في الاقتراع في مصر وكانوا مشغلين أغنية "وحشاني بلادي" فإنكسفت وحسيت أنه حتى في الانتخابات مصر هي بلاد الفرح والاحتفال".

ومازحتها الإعلامية لميس الحديدي: «إحنا عندنا كل حاجة يا كارول في مصر، لترد : «اتفاجئت وأنا مع زوجي بالموسيقى في اللجان الانتخابية.. شعرت بمشاعر غريبة وحلوة في نفس الوقت ».