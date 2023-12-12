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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كارول سماحة: هويتي عربية وليست لبنانية فقط والإقليم على "كف عفريت"

كارول سماحة
كارول سماحة

عبرت  الفنانة كارول سماحة عن سعادتها البالغة للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلة: «مارست حقي الانتخابي لأول مرة في الانتخابات الرئاسية 2024،  وانتابتني الكثير من المشاعر تحمل في طياتها الكثير من الحماس والمسؤولية» .


وقالت «كارول سماحة»  خلال  مداخلة  عبر  برنامج  "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON،: « شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه مصر كوني  سيدة مصرية وأنا مواطنة مصرية ولدي عائلة مصرية ومنزل في  مصر مشاعر خليط من الحماس  وشعرت بمشاعر غريبة شوية لانها  جديدة عليا التجربة».


وتابعت «كارول سماحة»: أحببت أن أقوم بالواجب كما يمليه علي  ضميري  فالعبرة فقط ليس  بحملي لباسبور مصري  لكن في نفس الوقت وأنا  كفنانة لدي موقف ورأي عبرت عنه كمصرية في صندوق الاقتراع وأنا فخورة بحصولي على الجنسية المصرية منذ أربع سنوات».


وردت على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أنها فنانة  ذات مواقف سواء في لبنان  وعلى صعيد الانتخابات والانتفاضات به  وكذلك على مستوى الأغنية الوطنية   قالت :«الفنان لا يجب أن ينفصل عن الإنسان الذي داخله، وأنا هويتي ليست لبنانية فقط بل عربية وأنا افتخر بهذا الأمر، والوطن العربي  يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه  فالوطن العربي على "كف عفريت" ومن ثم المشاركة في الانتخابات واجب وطني   قد يندم الإنسان في وقت لاحق أنه لم يشارك».


وأردفت «كارول سماحة» : «سعيدة  بالاقبال على الاقتراع في مصر ومصر لازم نحميها لانها  هي من البلدن العربية القليلة التي بها استقرار سياسي وأمني إذا كنا نتحدث عن ما يحدث في محيط الإقليم العربي، مضيفة أنها تخاف على مصر مثلما تخاف على لبنان فمصر تحتاج إلى رئيس قوي يحميها ويحافظ على سيادتها  واستقرارها وهو أهم عنصر واي قرار يتخذ اليوم في مصر نتحمل مسؤوليته  جميعاً لانها  لازالت الدرع   الامن الذي يحمي المنطقة  العربي كلها في وقت   تعاني فيه البلاد العربية من حالة عدم إستقرار وهناك جيوش عربية كاملة تأذت من حالة عدم الاستقرار.


واختتمت «كارول سماحة» : «لازم ناخد بالنا  من مصر في صناديق الاقتراع والوقت الحالي ليس وقت مخاطرة ولا إستهتار  وليس وقت الإهمال لاننا   كل شخص يتحمل مسؤولية حماية بلده».

كارول سماحة الانتخابات الرئاسية لميس الحديدي مصر الاقتراع

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