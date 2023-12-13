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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي: أوكلاند سيتي لم يكن ندا لنجوم الاتحاد

صدى البلد

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي فوز الاتحاد  السعودي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0، في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2023.

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابة بموقه اكس : عرض قوى من إتحاد جدة وسط حضور جماهير كبير ملأ مدرجات ملعب الجوهرة . بالطبع أوكلاند سيتي لم يكن ندا لنجوم الاتحاد مثل  كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.وأحمد حجازى وزكريا هوساوى ورومارينيو وغيرهم الذين تباروا في عرض مهاراتهم الفردية ..

وعادل بنزيما، رقم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ثنائي برشلونة السابق في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفا في شباك أوكلاند بالدقيقة 40 من مباراة الافتتاح.

وسجل بنزيما هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد.

وتأهل الاتحاد إلى الدور الثاني، حيث سيلاقي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

أوكلاند سيتي الاتحاد السعودي لكرة القدم حسن المستكاوي

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