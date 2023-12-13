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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللجنة العامة بمركز أرمنت بالأقصر: حصول المرشح السيسي على 65963 صوتا

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، والتي حصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 65963 صوتا، فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 7251 صوتا.

وقالت القناة إن نتيجة اللجنة ذاتها أسفرت عن حصول المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1463 صوتا، فيما حصل المرشح حازم عمر على 1269 صوتا.

بدأت اللجان العامة في المحافظات إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، بعد تجميعها من اللجان الفرعية، والتي تشير إلى تقدم واكتساح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد إعلان نتيجة 12 لجنة عامة حتى الآن.


1- اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج

أعلنت  اللجنة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 120 ألفا 733 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4901 صوتا.

 

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1267 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 4663 صوتا.


2- نتيجة اللجنة العامة رقم 11 بالزقازيق

أعلنت اللجنة الأولى العامة اللجنة العامة رقم 11 بمحافظة الشرقية ومقرها مركز الزقازيق، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 357 ألفا و698صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 30367 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 791صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 17605 صوتا.


3 - نتيجة اللجنة العامة قسم أول أسوان

أعلنت اللجنة الأولى العامة 1 قسم أول أسوان، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 98 ألفا 77 صوتا صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 3894 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2425صوتا.


4- نتيجة اللجنة العامة 3 بمركز أبانوب

أعلنت اللجنة الأولى العامة رقم 3 بمركز أبانوب بمحافظة أسيوط، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 152748 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 3799 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1923 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 16028
صوتا.

 

5- اللجنة العامة 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة


أعلنت اللجنة العامة رقم 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة ، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 197356
صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5264 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1024 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 4725صوتا.

 

6- نتيجة اللجنة العامة بأبو قرقاص

أعلنت اللجنة الأولى العامة بأبو قرقاص بمحافظة المنيا، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 255139 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 5237 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 1573 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 1700صوتا.

 

7- نتيجة اللجنة العامة بقسم أول المنصورة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول المنصورة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 145614 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران، 6144 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 7393 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 12771 صوتا.

 

8- نتيجة اللجنة العامة بقسم أول شبرا الخيمة

أعلنت اللجنة الأولى العامة بقسم أول شبرا الخيمة، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وحصل فيها المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 272136 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران 5000 صوتا


وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 11657 صوتا ، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 9342 صوتا

9- نتيجة اللجنة الأولى بمحافظة دمياط

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط نتيجة الانتخابات الرئاسية في نطاق اللجنة، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على على 40 ألفا و 536 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا.

وقالت اللجنة العامة إن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 1185 ، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر 10350 صوتا.

 

10- نتيجة اللجنة العامة ببني سويف  

وكانت قد أعلنت قناة أكسترا نيوز في نبأ عاجل نقلاً عن مراسلها، نتيجة اللجنة العامة بمحافظة بني سويف، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 150684 صوتًا، بينما حصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 3247 صوتًا.

 

وقالت القناة، إن المرشح الرئاسي فريد زهران حصل على 3000 صوت، بينما حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة 323 صوتًا.


11- اللجنة العامة برأس غارب بالبحر الأحمر

أعلنت  اللجنة العامة في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 20378 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 2089 صوتا.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 43 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 10334صوتا.


12 اللجنة العامة 2 بالأربعين في السويس

أعلنت  اللجنة العامة رقم 2 قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي السيسي على 123080 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4000 صوت.

وتابع رئيس اللجنة العامة أنه قد حصل المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة على 263 صوتا، وحصل المرشح الرئاسي حازم عمر على 2000 صوت.

الأقصر السيسي فريد زهران عبدالسند يمامة حازم عمر

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