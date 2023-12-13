10 سنوات..شركة سعودية تعلن الفوز بعقد رفع إنتاج حقلي نفط في مصر

أعلنت شركة أديس القابضة السعودية، اليوم الأربعاء، أنها فازت بعقد من الهيئة المصرية العامة للبترول لتشغيل ورفع إنتاجية حقول النفط المتقادمة التابعة لشركتي "سوكو" و"أوسوكو" في مصر.

ويأتي فوز الشركة السعودية بالعقد من الهيئة المصرية العامة للبترول في إطار تحالف مع شريك محلي متخصص في مجال التنقيب وإنتاج النفط.

وقالت شركة أديس في بيان لها وفقا لموقع الشرق، إن مدة العقد 10 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة، ولكن لم تكشف الشركة السعودية عن التفاصيل المالية المتعلقة بالاتفاقية.

وأضافت أديس في بيانها أنها تتوقع أن تنعكس عوائد المشروع على أرباحها بحلول عام 2025، حيث يُنتظر أن يسهم المشروع بنسبة 5% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب.

ووفقا لبيان شركة أديس، يستهدف التحالف زيادة معدلات الإنتاج في حقلي "سوكو" و"أوسوكو" لتتجاوز الإنتاج الحالي، حيث يتبنى المشروع نموذج الأعمال خفيفة الأصول الذي يتيح تقليل التكاليف الاستثمارية الأولية، ليتركز الجزء الأكبر من التكلفة على النفقات التشغيلية.

وأضاف البيان أن التحالف سيتمكن من استرداد معظم النفقات التشغيلية خلال مرحلة الإنتاج بالمعدلات الحالية، كما يحق له الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافية بناء على آلية -لم تكشف عنها الشركة- متفق عليها مع الهيئة المصرية العامة للبترول.