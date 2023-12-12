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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرامكو السعودية تستحوذ علي 40% من شركة غاز ونفط باكستان

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم، توقيع الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة ("قو").

وبحسب البيان الصادر عن الشركة السعودية بحسب جريدة الرياض؛ فأن هذا الاستحواذ يمثل أول دخول لأرامكو السعودية إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان، مما يعزز إستراتيجية الشركة الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي.

وأشار البيان الي ان الصفقة ستمكن أرامكو السعودية من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة، وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تحمل العلامة التجارية فالفولين، بعد استحواذ أرامكو السعودية على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين الأمريكية في فبراير عام 2023م.

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