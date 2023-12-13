قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات عاجلة استعدادًا لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام وفق آليات محددة كالتالي:

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام في 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير 2024

ويتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالادارة وفقاً للكتاب الدورى رقم 49 الصادر فى 21 نوفمبر 2022

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%

يتم أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام على النحو التالي:

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقياً ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان .

-في حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة .

- بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الأعوام السابقة .

وكان قد ومن جانبه .. أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية، لـ امتحانات نصف العام 2024 ، والمقرر أن ينطلق منتصف يناير المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مواصفات امتحانات نصف العام 2024 في مادة اللغة العربية للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024:-

أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة؛ لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور .

بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع المنهج اللغة العربية المقرر من مكتب تنمية المادة بوزارة التربية والتعليم.

موضوعات التعبير

متفقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم .

تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.

تتيح قدرًا من الحرية للطالب في اختيار الموضوع المناسب له.

تقيس قدرة الطالب على سلامة اللغة، وتنظيم الكتابة، والتأمل والتفكير المتعمق، والتخيل وإنتاج الفكر، وترتيبها والربط بينها، وأسلوب عرضها. . إجرائية في صياغتها بحيث يحدد - بدقة - المطلوب الكتابة فيه، وعدد الأسطر المطلوبة، والمعايير التي سوف تقدر الدرجة في ضوئها.

أن يراعى في تصحيح التعبير بنوعية وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - صحة الأسلوب وجماله - الإملاء ، والخط، والنحو امتحانات .

أسئلة القراءة

تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذي الموضوع الواحد قدرة الطالب على :- استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية .

استخلاص النتائج والمغزى من القصة .

التنبؤ بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.

اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.

أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب.

استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص .

إبداء الرأي في بعض المواقف.

ربط الحقائق بعضها ببعض، وربطها بما يدور في المجتمع.

التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.

المقارنة بين الأفكار والآراء والمفاضلة بينها في ضوء معايير موضوعية واضحة.

استخلاص النتائج من الموضوع المقدم له.

أسئلة النصوص

فهم النص بأفكاره العامة والجزئية.

استنتاج اتجاهات الشاعر وآرائه، ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه في التعبير عن ذاته.

تذوق مدى ملاءمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وإيحاءاتها.

تذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأى.

أسئلة النحو