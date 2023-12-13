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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الاتهامات الموجهة إليه..هانتر بايدن: والدي ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن قول هانتر بايدن، اليوم الأربعاء ، بإنه سيجيب على أي أسئلة مشروعة فيما يخص تصويت مجلس النواب على التحقيق في عزل والده الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء ذلك خلال، مؤتمر صحفي لنجل الرئيس الأميركي هانتر بايدن.
 

وقال هانتر بايدن أن والده الرئيس ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي داخليا وخارجياً، مؤكداً أن كل المحاكمات الموجهة ضده هدفها إحراج الرئيس بايدن واصفاً أياها أنها مبنية على أكاذيب.

وشدد هانتر بايدن على تأكيده بأن لا شيء يؤكد أن والدي مشارك في أعمالي وهذا لم يحدث على الإطلاق. 

وأختتم هانتر بايدن تصريحاته بأنه سيجيب على أي أسئلة "مشروعة" من الكونجرس الأمريكي. 
 

وكانت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وجهت تهمًا بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب تبلغ نحو 1.4 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا كحد أقصى في حالة إدانته.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، النائب جيمس كومر، بيانًا اتهم فيه هانتر بايدن بإرسال دفعات شهرية لجو بايدن من حساب لشركة خاصة به تلقت مدفوعات من الصين.

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