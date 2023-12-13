وسط اعتراضات للقبة الحديدية.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي أسدود وعسقلان

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنتي أسدود وعسقلان والبلدات المجاورة.

وحسب الصحيفة العبرية، لا توجد تقارير فورية عن التأثيرات أو الضحايا، فيما أظهرت لقطات فيديو اعتراضات القبة الحديدية لهذه الرشقات الصاروخية فوق أسدود.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة كتائب القسام الذراع العسكرية لحرك ، اليوم الأربعاء، استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما أعلنت الحركة استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.