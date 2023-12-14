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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية: مساعدات لـ30 مليون مواطن بـ14 مليار جنيه

الناب طلعت عبد القوي
الناب طلعت عبد القوي

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو التحالف الوطني، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم المساعدات لـ لـ30 مليون مواطن، حيث استفاد 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، و5 مليون مواطن بمساعدات طبية، و40 ألف حصلوا على مشروعات متناهية الصغر، و100 ألف فعال استفاد من مبادرة "ازراع". 

وأوضح  "عبد القوي"، خلال حواره  مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي اتفق فيما بينه منذ  عدة أشهر على الانتشار في كل محافظات مصر .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحالف قام بإعداد غرف عمليات على مستوى كافة محافظات مصر، ولا توجد قرية مصرية لم يصل إليها التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأشار الناب طلعت عبد القوي، إلى أن التحالف الوطني للعمل التنموي  خلال 9 أشهر من العمل الجماعي، استطاع أن ينفق 14 مليار جنيه على المستحقين للمساعدات. 

مشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية

الجدير بالذكر أن مؤسسة أبو العينين الخيرية شاركت مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في قافلة غزة الرابعة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة أشقائنا الصامدين في فلسطين بعد إعلان الهدنة.

وتضم القافلة  25 شاحنة محملة بأكثر من 250  طنا على مدار لأسبوع الهدنة بدأت ب 20 شاحنة اليوم عبارة عن أغذية جافة ومعلبات سهلة الفتح ومياهًا ودقيقًا؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين، إضافة إلى المساعدات الأغطية ، لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.

الجدير بالذكر، انه منذ اندلاع الازمة في ال ٧ من شهر أكتوبر الماضي قامت المؤسسة بإرسال 4 قوافل بها أكثر من 100 طن من المواد الاغاثية؛ لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين.

التحالف الوطني مجلس النواب المؤسسات الأهلية محافظات مصر مساعدات فلسطين

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