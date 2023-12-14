هندسة الإسكندرية تستضيف خبراء طاقة ذرية لإلقاء محاضرات عن القانون النووى

استضافت كلية الهندسة خلال الفترة من ٢٨-٣٠ نوفمبر ندوة علمية تضمنت قيام مجموعة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهم السيد/ إينوت سوسينو، والسيد/ ماثيو ديفيد دوروثي، بمقابلة السادة المسئولين عن إعداد البرنامج من جامعة الاسكندرية، وإلقاء عدد من المحاضرات الخاصة بالقانون النووي

وذالك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وفي إطار إتفاقية التعاون بين جامعة الاسكندرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء برنامج شهادة في القانون النووي

و بحضور الدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل المغلاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر خليل الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة النووية ومنسق البرنامج، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة وكلية الحقوق، وممثلين عن الهيئات النووية المصرية، وعدد من طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكليات المعنية.