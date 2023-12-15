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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم دولي سابق: سيراميكا كليوباترا يستحق ركلتي جزاء أمام فيوتشر

صدى البلد

 

أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق، أحقية نادي سيراميكا كليوباترا، في الحصول على ركلتي جزاء أمام مودرن فيوتشر بالمباراة التي جمعت بينهما  بالدوري المصري.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن سيراميكا كليوباترا يستحق ركلتي جزاء أمام فيوتشر، ولكن حكم تقنية الفيديو المساعد كان غير موفقا في قراراته.

وتابع الحكم الدولي السابق، إن الحالة الأولى كانت واضحة للغاية وهو ماجعل حكم المباراة يحتسبها ولكنه تراجع عن قراره بعد قيام حكم الفار بعرض صورة لا توضح اللعبة.

وأضاف صلاح عبدالفتاح، إن الحالة الثانية كانت سهلة ولا تستحق الذهاب إلى الفار ولا أفهم ما سبب تناقض قرارات حكمي الساحة والفار.

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