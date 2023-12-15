قفزة هائلة في عدد المصابين خلال حادث مترو أنفاق بكين.. فيديو

أسفر حادث قطار في مترو أنفاق بالعاصمة الصينية بكين عن إصابة 102 شخص بكسور بعد تصادم في جزء المسار الواقع فوق الأرض، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح في بكين الخميس، في حادث وقع في ساعة الذروة في مترو الأنفاق إثر انفصال عربتين عن القطار في جزء من مساره يقع فوق الأرض.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت العاصمة الصينية- حيث يعد وقوع هذا النوع من الحوادث نادرا- عواصف ثلجية أثّرت على عمليات التشغيل وأدت إلى تأخير في حركة النقل في أنحاء المدينة.

ووقع الحادث عندما انفصلت العربتان الأخيرتان في القطار عن البقية، وفق ما ذكرت السلطات.

وأكد تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي، اليوم الجمعة «نقل 515 شخصا بالمجموع إلى المستشفى للخضوع لفحوص، حيث عانى 102 منهم من كسور».

وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن 423 شخصا قد غادروا المستشفى، وفق «سي سي تي في» الذي أضاف أن 67 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج فيما يخضع 25 شخصا لمراقبة طبية.

وأكد التلفزيون عدم وقوع أي قتلى.

وخلص تحقيق أولي في الحادث إلى أن الثلوج جعلت المسارات زلقة وأحدثت عطلا في الإشارات، ما أدى إلى وقوع الحادث، وفق الإعلام.

وقالت شركة مترو أنفاق بكين على موقع «ويبو» «نعتذر بشدّة عن الحادث»، متعهّدة لركابها تعويضهم كلفة الأعباء التي تحمّلوها من جرائه.