عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة هائلة في عدد المصابين خلال حادث مترو أنفاق بكين.. فيديو

حادث مترو في الصين
حادث مترو في الصين

أسفر حادث قطار في مترو أنفاق بالعاصمة الصينية بكين عن إصابة 102 شخص بكسور بعد تصادم في جزء المسار الواقع فوق الأرض، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، اصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح في بكين الخميس، في حادث وقع في ساعة الذروة في مترو الأنفاق إثر انفصال عربتين عن القطار في جزء من مساره يقع فوق الأرض.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت العاصمة الصينية- حيث يعد وقوع هذا النوع من الحوادث نادرا- عواصف ثلجية أثّرت على عمليات التشغيل وأدت إلى تأخير في حركة النقل في أنحاء المدينة.

ووقع الحادث عندما انفصلت العربتان الأخيرتان في القطار عن البقية، وفق ما ذكرت السلطات.

وأكد تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي، اليوم الجمعة «نقل 515 شخصا بالمجموع إلى المستشفى للخضوع لفحوص، حيث عانى 102 منهم من كسور».

وأفادت وسائل الإعلام الصينية بأن 423 شخصا قد غادروا المستشفى، وفق «سي سي تي في» الذي أضاف أن 67 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج فيما يخضع 25 شخصا لمراقبة طبية.

وأكد التلفزيون عدم وقوع أي قتلى.

وخلص تحقيق أولي في الحادث إلى أن الثلوج جعلت المسارات زلقة وأحدثت عطلا في الإشارات، ما أدى إلى وقوع الحادث، وفق الإعلام.

وقالت شركة مترو أنفاق بكين على موقع «ويبو» «نعتذر بشدّة عن الحادث»، متعهّدة لركابها تعويضهم كلفة الأعباء التي تحمّلوها من جرائه.

العاصمة الصينية بكين العاصمة الصينية حادث قطار عواصف ثلجية بكين حادث قطار في مترو أنفاق مترو الأنفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا للزمالك سرا .. تفاصيل

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

دعاء سداد الديون يوم الجمعة .. ردده حتى المغرب

توصيات قوية للملتقى الفقهي لمركز الأزهر العالمي لدعم القضية الفلسطينية و"الهدهد": مواقف الأزهر غصة في حلق الكيان الصهيوني.. صور

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

دعاء تحقيق المعجزات بـ3 كلمات في صباح يوم الجمعة.. أخبر عنه الرسول

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

مسؤول أمريكي: المدمرة ماسون في الطريق لمساعدة السفينة المتضررة بالبحر الأحمر

خطيب المسجد النبوي: أعلى الرسل مرتبة ودرجة محمد ثم إبراهيم

التضامن: توفير دعم نقدي لـ1,2 مليون معاق بتكلفة سنوية 8,2 مليار جنيه

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

قبل انطلاقها بأيام.. نصائح لطلاب الجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

للمرة الثانية.. شركة أمن بحري بريطانية: استهداف سفينة سويسرية قبالة سواحل اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| سعر فستان صبا مبارك في افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليه

تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

إطلالة عصرية.. فستان إلهام شاهين تتألق في في موناكو .. شاهد

سعر فستان بسنت شوقي في افتتاح مهرجان الجونة يثير ضجة.. شاهد

فيديو

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

مفاجأة في كواليس اجتماع أحمد فتوح بمسئولي الأهلي

50 ألف دولار ومحضر| تفاصيل خناقة بوسي وهشام ربيع.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ