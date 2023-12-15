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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة من السبت 15 ديسمبر الي 21 الخميس ديسمبر 2023

وشهد اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد توضح أهم الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة. كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطا للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

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ونصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر والقيادة بهدوء، والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدي السيارات الأخرى بوجودكم.

الأرصاد 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الأرصاد 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 18
العاصمة الإدارية 25 14
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 25 15
وادي النطرون 23 14
كفر الشيخ 25 15
المنصورة 25 14
الزقازيق 24 15
شبين الكوم 25 14
طنطا 24 14
دمياط 23 13
بورسعيد 23 13
الإسماعيلية 25 13
السويس 25 14
العريش 24 13
رفح 23 11
رأس سدر 25 13
نخل 23 8
كاترين 18 5
الطور 26 14
طابا 25 15
شرم الشيخ 27 18
الإسكندرية 24 13
العلمين الجديدة 23 12
مطروح 23 12
السلوم 22 12
سيوة 20 9
رأس غارب 26 16
الغردقة 27 18
سفاجا 26 18
مرسى علم 27 17
شلاتين 28 19
حلايب 26 20
أبو رماد 27 18
رأس حدربة 26 20
الفيوم 24 11
بني سويف 24 10
المنيا 25 10
أسيوط 26 9
سوهاج 27 12
قنا 28 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 13
الوادي الجديد 26 9
أبوسمبل 25 12

الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة الخميس طقس وشمال الصعيد السواحل

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