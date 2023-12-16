عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

صدى البلد

أعلن الاعلامي مينا ماهر عن  تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.

و كتب مينا ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري الذي كان مقرر إقامتها في منتصف فبراير.

وحقق النادي الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.

وكان المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024  


-الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.
- الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024
- الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024

الاهلي و الاتحاد السعودي الزمالك و الاهلي الدوري المصمري موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجراد مباريات الزمالك في الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

ترشيحاتنا

برج القوس وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| انت محظوظ

بركات: الأهلي باستطاعته التتويج بذهبية كأس العالم للأندية

إعلامي شهير يسخر من هزيمة الاتحاد السعودي: ‏‏قولتلك يابنزيما وحجازي وماسمعتوش الكلام

اللقطات الأولى| حادث تصادم يتسبب في تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين

تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ