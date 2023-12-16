تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.. ما السبب؟

أعلن الاعلامي مينا ماهر عن تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري.

و كتب مينا ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: تأجيل مباراة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري الذي كان مقرر إقامتها في منتصف فبراير.

وحقق النادي الأهلي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.

وكان المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحساب الجولة العاشرة من الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء الأربعاء المقبل فى أنجولا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024



-الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

- الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

- الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024