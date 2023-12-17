مجدي المتناوي: الشباب والرياضة السبب الرئيسي في أزمة الغنيمي وسموحة |فيديو

علق مجدي المتناوي ، عضو اتحاد الكرة السابق، على الأزمة المثارة حاليا في نادي سموحة، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعاوى المقامة من عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بعزله من منصب النائب.

وقال مجدي المتناوي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، حصل على قرار بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بعزله من منصب النائب وعودته لممارسة مهام منصبه كنائب مرة أخرى في المجلس الحالي.

وأضاف المتناوي أن المحكمة قضت في دعوى أخرى بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف عمر الغنيمي ومنعه من مزاولة مهام عمله كنائب رئيس نادي سموحة، كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من جانب سعيد رشاد ببطلان انتخاب عمر الغنيمي.

وأتم قائلا : "وزارة الشباب والرياضة هي السبب الرئيسي في أزمة نادي سموحة، ونطالب وزير الرياضة باحترام الدستور والقانون وتنفيذه".