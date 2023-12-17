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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منهم يحيى سنوار.. جيش الاحتلال يزعم مداهمة منازل كبار قادة حماس

يحيي سنوار
يحيي سنوار

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قوات اللواء المدرع السابع داهمت مكاتب قائد كتيبة خان يونس التابعة لحماس ومنازل تم إخلاؤها للعديد من كبار قادة حماس، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة، يحيى سنوار.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"،  قال قائد اللواء المدرع السابع، إيلاد تزوري، إن قواته تقاتل حماس في منطقة خان يونس.. مضيفًا أنه تم الوصول إلى الساحة الرئيسية في بني سهيلة، على مشارف خان يونس.

وأشار إلى أنه خلال العمليات، زعمت قوات اللواء أنه تم قتل العديد من مقاتلي حماس البعض عن طريق قصف الدبابات.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إلى أن القوات كشفت أيضا عن حوالي 30 عمودًا في الأنفاق، وضربت العشرات من مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومراكز المراقبة، واستولت على الأسلحة التي يستخدمها مقاتلي المقاومة.

وتابع: "إلى جانب مكاتب قائد كتيبة خان يونس ومنازل كبار قادة حماس المخلاة، فإن القوات داهمت أيضًا بؤرة استيطانية تابعة لكتيبة دير البلح التابعة للحركة".

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