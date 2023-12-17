الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات في قطاع غزة مستمر منذ أربعة أيام

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أن انقطاع الاتصالات في قطاع غزة مستمر منذ أربعة أيام، وهو الأطول منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالقطاع في أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة مراقبة الإنترنت NetBlocks على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت إن الانقطاع كان بالفعل 'أطول انقطاع مستمر للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الصراع مع إسرائيل، ومن المرجح أن يحد بشكل كبير من رؤية الأحداث على الأرض'.

وفي مقطع فيديو مصاحب لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال مشرف غرفة عمليات الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أسامة كحلوت، إن المنظمة ستلجأ إلى الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي جدًا كخطة بديلة، لكنها أضافت هذا النوع من الاتصالات، يحد من المساحة المتاحة للتواصل' و'يشكل تحديًا لعملنا'.

واضاف أن الإشارة “ضعيفة وعرضة للتداخل من مصادر أخرى”، مما “يضعف مصداقية وحجم المعلومات التي نتلقاها. ومما لا شك فيه أن سيارات الإسعاف ستواجه تحديات خلال هذه الفترة خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار الكحلوت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي طال مزود خدمة الاتصالات الجوية الرئيسي الموجود في مقر الجمعية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وتابع 'للأسف، هذه هي السيارة الوحيدة التي تعتمد عليها جميع مراكز الإسعاف في قطاع غزة. وقال كحلوت: 'يشكل هذا تحديًا كبيرًا لسيارات الإسعاف في الاستجابة للحالات الإنسانية، مما يشير إلى صعوبات محتملة في التنقل'.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع X أن فرق الطوارئ الطبية التابعة لها 'تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى الجرحى وسط القصف المستمر'.