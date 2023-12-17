عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات في قطاع غزة مستمر منذ أربعة أيام

صدى البلد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أن انقطاع الاتصالات في قطاع غزة مستمر منذ أربعة أيام، وهو الأطول منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بالقطاع في أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة مراقبة الإنترنت NetBlocks على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت إن الانقطاع كان بالفعل 'أطول انقطاع مستمر للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الصراع مع إسرائيل، ومن المرجح أن يحد بشكل كبير من رؤية الأحداث على الأرض'.

وفي مقطع فيديو مصاحب لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال مشرف غرفة عمليات الطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أسامة كحلوت، إن المنظمة ستلجأ إلى الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي جدًا كخطة بديلة، لكنها أضافت هذا النوع من الاتصالات، يحد من المساحة المتاحة للتواصل' و'يشكل تحديًا لعملنا'.

واضاف أن الإشارة “ضعيفة وعرضة للتداخل من مصادر أخرى”، مما “يضعف مصداقية وحجم المعلومات التي نتلقاها. ومما لا شك فيه أن سيارات الإسعاف ستواجه تحديات خلال هذه الفترة خاصة مع انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار الكحلوت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي طال مزود خدمة الاتصالات الجوية الرئيسي الموجود في مقر الجمعية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وتابع 'للأسف، هذه هي السيارة الوحيدة التي تعتمد عليها جميع مراكز الإسعاف في قطاع غزة. وقال كحلوت: 'يشكل هذا تحديًا كبيرًا لسيارات الإسعاف في الاستجابة للحالات الإنسانية، مما يشير إلى صعوبات محتملة في التنقل'.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على موقع X أن فرق الطوارئ الطبية التابعة لها 'تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى الجرحى وسط القصف المستمر'.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يزعم اكتشاف "أكبر نفق لحماس" في غزة

بوتين يحذر من مشاكل مع فنلندا المجاورة بعد استجابتها للغرب وانضمامها للناتو

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا اعتراضا على استعراض القوة الأمريكية

البنتاجون يرسل مجموعة حاملات طائرات هجومية إلى خليج عدن

وزير دفاع إسرائيل: لو رفع حزب الله التصعيد درجة سنرد بـ5 أضعاف

وزير دفاع إسرائيل: لو رفع "حزب الله" التصعيد درجة سنرد بـ5 أضعاف

الصرب يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة .. والحزب الحاكم يستعد لتأمين فترة ولاية أخرى

وصفها بـ تسمم الدم.. ترامب يكرر تصريحاته المناهضة للمهاجرين

ترشيحاتنا

الفيفا يصدم الأهلي ويرفض طلبه قبل مواجهة فلومينينسي| ما هو؟

منظمة التحرير: نتنياهو أدخل الأموال إلى غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني

حكاية 13 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة.. ماذا قال وزير المالية عنها؟

جداول امتحانات الترم الأول 2024.. "أولياء أمور مصر" تطالب بمراعاة عيد المسيحيين

أمطار وشبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ