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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

غدا.. أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب في عين شمس

صدى البلد

تنظر محكمة الجنايات، غدا الإثنين، أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري داخل شقته، بمنطقة مساكن عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس، قد تلقي بلاغًا، من الأهالي، يفيد بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد العقارات بمساكن عين شمس.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن العقار محل الواقعة يتكون من 5 طوابق، والطابق على شقتين، والشقة محل الواقعة بالطابق الرابع يسار السلم مكونه من غرفة وحمام ومطبخ.

كما تبين أن باب الشقة مفتوحا، وعثر على جثة الشاب أحمد.م 25 سنة عاطل، والجثة مسجاه على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل، مصابا بطلق ناري.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما للمحاكمة.

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