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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : توسيع تجارتك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

قم بتسوية المشاكل في الحياة العاطفية وتعامل أيضًا مع المهام في المكتب على محمل الجد، التعامل مع الثروة بذكاء وحكمة، أنت أيضًا محظوظ من حيث الصحة هذا الأسبوع.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

الحياة العاطفية مليئة بالمرح والمغامرة، اقض المزيد من الوقت لمشاركة كل مشاعرك، يجب عليك أيضًا إيقاف تدخل شخص غريب في علاقة الحب، مما قد يسبب مشاكل خطيرة. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

توخي الحذر بشأن النظام الغذائي، تخطي الأطعمة الدهنية وبدلاً من ذلك تناول المزيد من المكسرات والفواكه والخضروات، تجنب الوجبات السريعة ونمط الحياة المستقرة. 

توقعات برج الحوت المهني 

أولئك الذين يعملون في القانون والهندسة المعمارية والسيارات والرعاية الصحية والضيافة والتعليم سيكون لديهم جدول أعمال مزدحم، يمكن للمسؤولين الحكوميين أن يتوقعوا ارتفاعًا وحتى تغييرًا في الموقع.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

سيشتري بعض مواليد برج الحوت عقارًا ومركبة جديدة، كما يمكنك التبرع بمبلغ للجمعيات الخيرية وتسوية جميع المستحقات المعلقة دون صعوبة، سيكون رجال الأعمال سعداء بتوسيع التجارة إلى مواقع جديدة حيث ستتدفق الأموال الجديدة من خلال شراكات ومروجين جدد.

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