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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يتفوق على عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب بـ جيت متأخر

صدى البلد

تصدر المطرب رامى جمال منصة أنغامى الموسيقية بأغنيته الجديدة “جيت متأخر” ،والتى تم طرحها منذ أسابيع قليلة.

وجاءت أغنية “جيت متأخر” فى المرتبة الأولى ، وأغنية “كلام عنيه” لشيرين عبد الوهاب فى المرتبة الثانية ،بينما تصدر المرتبة الثالثة عمرو دياب بأغنية “أنت الحظ”.

أغنية “جيت متأخر” كلمات محمد مصطفى ملك ، الحان محمد نور ، توزيع محمد ياسر.

 

نشرت الصفحة الرسمية لقناة روتانا لايف على موقع إنستجرام ، مفاجأة الفنان رامى جمال للجمهور اليوم فى حفل الفنانة إليساوالفنان وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض .

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال رامي جمال: أزيكوا أنا جيلكوا من دموع إمبارح ، لترد إليسا مازحًة: عايزين نضحك ونغني مفيش دموع .

وشارك رامي جمال إليسا بدويتو من أول دقيقة وتفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.

رامى جمال يتضامن مع غزة

تضامن الفنان رامي جمال مع الأوضاع الراهنة في فلسطين وغزة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك رامي جمال منشور قائلًا:" إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم على الأقل أخبر الجميع عنه".

أغنية “أنت الحظ” أغنية “أنت الحظ المطرب رامي جمال الفنان رامي جمال رامي جمال محمد مصطفى ملك

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