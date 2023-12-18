بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

فاجأت نجمة “ذا فويس كيدز”، أشرقت أحمد، جمهورها بظهورها النادر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، وظهرت بملامح مختلفة.

أشرقت طفلة ذافويس كيدز تشارك مقطع جديد لها 🥺❤️ pic.twitter.com/qessv6ad3o — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 18, 2023

ونشرت أشرقت أحمد، مقطع فيديو لها حاليا، وهى تغنى "اما براوه" والتى قامت بغنائها أيضا فى برنامج ذا فويس كيدز، وهو ما لفت انتباه متابعيها الذين علقوا على الفيديو “كبرت وبقت عروسة”.

أشرقت أحمد

وكانت ظهرت أشرقت فى عام 2020 ببرنامج للاعلامية بسمة وهبة وغنت صاحبة الموهبة الغنائية ونجمة "ذا فويس كيدز"، "يا ليلة العيد"، داخل استديو برنامج " كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON".

واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.

وأوضحت أنها أصبحت نجمة وسط زملائها بعد وصولها لبرنامج "ذا فويس" العالمي والغناء أمام أشهر نجوم الغناء في العالم وحظيت بشهرة كبيرة، مشيرة إلى أنها سعيدة وفخورة بما حققته من نجاح وشهرة كبيرة في وقت قصير، مؤكدا أن المدرسين لم تتغير معاملتهم معها وظلت كما هي.

وأشارت إلى أنها أوقات كثيرة تُغني لأصحابها في المدرسة، موضحة أن أغنية الأمم المتحدة التي تحمل عنوان "حلم العالم" قام بغنائها 7 أطفال من 7 دول من بينهم الطفلة أشرقت التي مثلت مصر، موضحة أن المشتركين كانوا من دول "مصر وتونس والسعودية والبحرين ولبنان والعراق وسوريا"، ثم قامت بغناء الأغنية على الهواء.

وأعربت نجمة "ذا فويس" عن فخرها لمشاركتها في أغنية بهذا الحجم نظرا لهدفها النبيل، حيث تأتي تحت شعار مبادئ الأمم المتحدة التي تتبنى خططا وأفكارا بهدف محاربة الجوع والجهل والفقر والتشرد وما إلى ذلك من أمور تحاول الأمم المتحدة الحد منها، وأعربت عن سعادتها لأنها وقع عليها الاختيار لتُمثل مصر في تلك الأغنية.