عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

ذا فويس
ذا فويس

فاجأت نجمة “ذا فويس كيدز”، أشرقت أحمد، جمهورها بظهورها النادر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، وظهرت بملامح مختلفة.

ونشرت أشرقت أحمد، مقطع فيديو لها حاليا، وهى تغنى "اما براوه" والتى قامت بغنائها أيضا فى برنامج ذا فويس كيدز، وهو ما لفت انتباه متابعيها الذين علقوا على الفيديو “كبرت وبقت عروسة”.

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد فعل من ابنة شيرين عبد الوهاب بعد طلاق والدتها من حسام حبيب

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يصدم الجميع.. وصعود أكرم حسنى وهبوط محمد فراج

أشرقت أحمد 

وكانت ظهرت أشرقت فى عام 2020 ببرنامج للاعلامية بسمة وهبة وغنت صاحبة الموهبة الغنائية ونجمة "ذا فويس كيدز"، "يا ليلة العيد"، داخل استديو برنامج " كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON".

واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية،  من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.

وأوضحت أنها أصبحت نجمة وسط زملائها بعد وصولها لبرنامج "ذا فويس" العالمي والغناء أمام أشهر نجوم الغناء في العالم وحظيت بشهرة كبيرة، مشيرة إلى أنها سعيدة وفخورة بما حققته من نجاح وشهرة كبيرة في وقت قصير، مؤكدا أن المدرسين لم تتغير معاملتهم معها وظلت كما هي.

وأشارت إلى أنها أوقات كثيرة تُغني لأصحابها في المدرسة، موضحة أن أغنية الأمم المتحدة التي تحمل عنوان "حلم العالم" قام بغنائها 7 أطفال من 7 دول من بينهم الطفلة أشرقت التي مثلت مصر، موضحة أن المشتركين كانوا من دول "مصر وتونس والسعودية والبحرين ولبنان والعراق وسوريا"، ثم قامت بغناء الأغنية على الهواء.

وأعربت نجمة "ذا فويس" عن فخرها لمشاركتها في أغنية بهذا الحجم نظرا لهدفها النبيل، حيث تأتي تحت شعار مبادئ الأمم المتحدة التي تتبنى خططا وأفكارا بهدف محاربة الجوع والجهل والفقر والتشرد وما إلى ذلك من أمور تحاول الأمم المتحدة الحد منها، وأعربت عن سعادتها لأنها وقع عليها الاختيار لتُمثل مصر في تلك الأغنية. 

برنامج ذا فويس برنامج ذا فويس كيدز ذا فويس كيدز أشرقت أحمد المطربة أشرقت أحمد الفنانة أشرقت أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

موضوعات متعلقة

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

أفراح النجوم.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار.. ابن محمد ثروت يحدث ضجة

حدث بالفعل.. تفاصيل الحكاية الرابعة "كاملة"

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين يصدم الجميع.. وصعود أكرم حسنى وهبوط محمد فراج

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب.. شاهد

سلامتك يا صديقي.. حنان شوقي تعلن تعرض جمال عبد الناصر لوعكة صحية

انطلاق تصوير مسلسل محارب لـ حسن الرداد وماجد المصري

في عيد ميلاده.. سر كره الجمهور لـ وليد فواز بسبب هذا الدور

ترشيحاتنا

أحد أفضل الأندية العربية.. جوارديولا يتغني بالنادي الأهلي

وزير الزراعة مهنئا السيسي: نتيجة الانتخابات تدل على وعي شعب مصر بأهمية المرحلة

كل الناس بتقول يارب. أحمد شوبير يدعم الأهلي قبل لقاء فلومينسي

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا

لافروف يرد على تصريحات بايدن بشأن الهجوم الروسي المحتمل ضد دول الناتو

بعد تصدر الأصوات الباطلة ترند تويتر.. الطريقة الصحيحة لحساب نتيجة الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

القوات البحرية تحصل على وسام التميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات الجغرافية

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ