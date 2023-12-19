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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمينة الإعلام بحزب المؤتمر: فوز الرئيس السيسى عبر عن إرادة الشعب المصرى

ماجدة بدوي أمينة
ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر

اعتبرت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية 2024 ليصبح رئيسًا لمصر ولاية جديدة، انتصار لإرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين للمشاركة فى الاستحقاق الدستوري الأهم بنسبة مشاركة غير مسبوقة.

وأوضحت أمين إعلام حزب المؤتمر ، أن الشعب المصرى يدعم القيادة السياسية، ويقف ويدعم ويساند الدولة المصرية فى ظل الفترة الحرجة التى تمر بها المنطقة بل والعالم أجمع، وهناك توترات غير مسبوقة تمر بها المنطقة، وهذا ما  يؤكد التفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية وخلف الدولة المصرية للحفاظ على السيادة المصرية.

وأكدت ماجدة بدوي ،  الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الأجدر لقيادة مصر فى ظل الفترة الحالية ، ففى الوقت الذى تشهد المنطقة صراعات وهناك من يرد الزج باسم الدولة المصرية فى هذا الصراع استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى ان يحافظ على الدولة المصرية بل ويحفظ لها كامل سيادتها وهذا الأمر جلل فى ظل الصراعات العالمية.

وأكدت أمين الإعلام بحزب المؤتمر،  أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى المسئولية فى وقت حرج وصعب للغاية، واليوم الشعب المصرى يعلن تمسكه بالرئيس ليكمل مشوار التنمية والرؤية الشامل التي وضعها منذ توليه الحكم.

ووجهت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر،  التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وللشعب المصري العظيم الذي أثبت للعالم كله انه قادر دائما علي صنع المعجزات والالتفاف خلف الزعيم الوطني والقائد الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المؤتمر ماجدة بدوي

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