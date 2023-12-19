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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يعلن خلو مقعد النائب الراحل خليفة رضوان

صدى البلد

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة  خلو مقعد النائب الراحل خليفة رضوان، نائب دائرة جرجا بمحافظة سوهاج والذي انتخب لهذا المقعد كمرشح لحزب مستقبل وطن لهذه الدائرة ووافته المنية  النائب الراحل قبل أيام، حيث حدثت الوفاة يوم 7 ديسمبر الجاري .

جاء إعلان خلو مقعد النائب بعد  عرض إخطار وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة من خلال كتاب رسمي لمجلس النواب تلاه المذيع الداخلي للجلسة العامة  بعد الإعلان عن خلو المقعد تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم اتخاذ اللازم في شأن المقعد الشاغر. بناء على ما ورد بالقانون ولائحة المجلس                       

 وتنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

مجلس النواب خليفة رضوان دائرة جرجا سوهاج مستقبل وطن جرجا النواب

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