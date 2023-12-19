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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتطلع للمزيد.. أوستن يشيد بدور مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن بقطاع غزة

لويد أوستن
لويد أوستن

أشاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بدور مصر وقطر في الإفراج عن الرهائن في غزة، مؤكدا أن جهود قطر ساعدت أيضا في نجاح الاتفاق.

وقال أوستن ، إن واشنطن تتطلع لفعل المزيد مع الدوحة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "زيارتي لقطر جاءت لتعزيز الشراكة معها في الدفاع والأمن".

وقبل قليل، أعلن البنتاجون أن الحوثيون نفذوا أكثر من 100 هجوم بالمسيرات والصواريخ على 10 سفن تجارية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن هجمات الحوثيين أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي.

وحذر أوستن، خلال اجتماع عن بُعد مع وزراء الدفاع من 43 دولة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ، من أن هجمات الحوثيين ستواصل تهديد الشحن التجاري إذا لم يعالج المجتمع الدولي القضية.

وشدد على أن القوات ستواصل العمل على ضمان الأمن في المنطقة.

وحث أوستن جميع المشاركين في الاجتماع على أهمية الانضمام لتحالفه؛ مؤكدا "نواجه تحديا عالميا غير مسبوق في باب المندب يتطلب عملا جماعيا".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن تحالف من 10 دول لقمع هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية على السفن التي تعبر البحر الأحمر، مع انضمام بريطانيا وفرنسا وفرنسا والبحرين وإيطاليا إلى "مبادرة الأمن متعددة الجنسيات".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان في وقت متأخر من يوم الاثنين: "يجب على البلدان التي تسعى إلى التمسك بالمبدأ الأساسي لحرية الملاحة أن تجتمع لمواجهة التحدي الذي يشكله هذا الفاعل غير الحكومي".

وصعد المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الهجمات على الناقلات وسفن الشحن والسفن الأخرى في البحر الأحمر، مما يعرض طريق عبور يحمل ما يصل إلى 12 في المائة من التجارة العالمية.

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