انهار منزل فأسقط أعمدة الكهرباء.. العناية الإلهية تنقذ سكان شارع الشيخ عبدالله بأسيوط

أنقذت العناية الإلهية سكان شارع الشيخ عبدالله بحي غرب أسيوط بعد أن سقط عدد من أعمدة الكهرباء نتيجة انهيار منزل قديم مكون من طابقين مما تسبب في سقوط أعمدة الإنارة.

وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي شارع الشيخ عبدالله بانهيار منزل.

على الفور إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والاسعاف وقوات الدفاع المدني والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين قديم وخالي من السكان.

وفصلت هندسة كهرباء حي غرب أسيوط الكهرباء عن المنطقة بعد أن سقط عدد من أعمدة الكهرباء وتساقط كابلات الكهرباء بالشارع نتيجة انهيار المنزل .

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط المنزل المنهار ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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