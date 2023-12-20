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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

التعبئة والإحصاء: 3.7 مليون طالب مقيد بالتعليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023

صدى البلد

 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن عدد الطلاب مقيدون بالتعـليم العالي للعام الجامعي 2022 /2023، حيث سجلت ،  3٬7 مليون طــالب مقابل 3٬5 مليون طالب عام 2021/2022 بنسبة زيادة قدرها 5٬7 ٪. 


الجامعات الحكومية والأزهر 


ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغ عدد الطلاب المقيجة بالجامعات الحكومية والأزهر  2٬5 مليون طالب مقيد ممثلون 66٬5٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023)، مقابل 2٬4 مليون طالب عام (2021/2022)بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪.

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28 جامعة.. 2.5 مليون طالب في الجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023)

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 بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 547 كليـة منـها 289 كلية نظريه بها عدد 1٬8 مليون طالب بنسبة 72.6٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر المقيدين، وعدد 258 كليــة عملية بعدد 672.7 ألف طالب بنسبة 27.4٪ من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والازهر.
• 112٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر عام (2022 /2023).

الجامعات الخاصة والأهلية


وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء، قيد 296٬9 ألف طالب بالجامعــات الخاصة والاهلية يمثلون 8٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام (2022 /2023) مقابل 228٬9 ألف طالب عام (2021 /2022) بنسبة زيادة قدرها 29٬7 ٪.
 

 بلغ عدد الجامعات 69 جامعة تحتوي على 379 كلية منها 103 كلية نظـرية بعدد 66٬9 ألف طالب بنسبة 22٬5٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة، وعدد 276 كلية عملية بعدد 230 ألف طالب بنسبة 77٬5 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.
 

 14٬4 ألف عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الخاصة عام  (2022 /2023).

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