الصداقة.. ابنة الفنان جمال اسماعيل تكشف سبب كثرة أعماله مع أحمد السقا

كشفت عزة إسماعيل، ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، سبب كثرة أعمال والدها مع الفنان أحمد السقا، قائلة: "بيحب أحمد السقا وبيقدره، وشايف موهبته وشايف تمثيله، بجانب إن والدي كان صديق لوالد أحمد المقرب”.

وأضافت عزة إسماعيل، ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN": “السقا لما طلبه طلبه في دور شرف في حرب إيطاليا ومافيا ولما قرأ الدور لقاه حلو ومادام حلو مش مهم عندها المدة أو المساحة وهو ده اللي خلاه يقبل بدور الشرف مع أحمد السقا”.

وتابعت عزة إسماعيل، ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، أن آخر أعمال الراحل الكبير جمال إسماعيل كان طباخ الريس ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وفي المسلسلات: "مكان في القصر وسلسال الدم”.