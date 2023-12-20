عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصداقة.. ابنة الفنان جمال اسماعيل تكشف سبب كثرة أعماله مع أحمد السقا

الفنان الكبير جمال
الفنان الكبير جمال إسماعيل والفنان أحمد السقا

كشفت عزة إسماعيل، ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، سبب كثرة أعمال والدها مع الفنان أحمد السقا، قائلة: "بيحب أحمد السقا وبيقدره، وشايف موهبته وشايف تمثيله، بجانب إن والدي كان صديق لوالد أحمد المقرب”.

وأضافت عزة إسماعيل، ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، خلال حوارها ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN": “السقا لما طلبه طلبه في دور شرف في حرب إيطاليا ومافيا ولما قرأ الدور لقاه حلو ومادام حلو مش مهم عندها المدة أو المساحة وهو ده اللي خلاه يقبل بدور الشرف مع أحمد السقا”.

وتابعت عزة إسماعيل، ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، أن آخر أعمال الراحل الكبير جمال إسماعيل كان طباخ الريس ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وفي المسلسلات: "مكان في القصر وسلسال الدم”.

ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل الفنان الكبير جمال إسماعيل الفنان احمد السقا احمد السقا طباخ الريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التلفزيون الفلسطيني يعلن إخلاء آخر مركز يقدم خدمات طبية في شمال غزة

شكري يحذر: التهجير خط أحمر ولن نسمح بحدوثه على الإطلاق وتحت أي ذريعة

شكري يستعرض التعاون مع روسيا وجهود مصر الحثيثة لوقف العدوان على غزة

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة مع روي فيتوريا .. شاهد

الملك عبد الله الثاني يهنئ أمير الكويت بتوليه الحكم

تلميحات بالرفض.. جيش الاحتلال يطلب تأجيلا جديدا لبدء العام الدراسي في الجامعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور آثارت ضجة لـ دعاء فارق بعد تصدرها التريند| شاهد

سحر أسود ومؤامرة حريم.. قصص المومياوات الصارخة في مصر القديمة؟

من الجونة.. حفل لجمع تبرعات لصالح فلسطين

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

فيديو

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

فوز مقنع وساحق.. رسالة من بوتين إلى السيسي عقب نجاحه في الانتخابات «فيديوجراف»

عمرنا ما انذلينا هيك.. سيدة فلسطينية تصرخ من قطاع غزة

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ