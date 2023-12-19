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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريدة سيف النصر تنضم لأبطال مسلسل "العتاولة"

صدى البلد

انضمت الفنانة فريدة سيف النصر لطاقم مسلسل العتاولة المشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 وهو من بطولة النجمين أحمد السقا وطارق لطفي ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة 

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى. 

أحمد السقا 

بينما يواصل الفنان أحمد السقا تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الجولة الأخيرة، والمقرر عرضه علي إحدى المنصات العالمية خلال الفترة القادمة.

وظهر السقا ، في كواليس العمل مع احد العاملين في المسلسل ، حيث يقوم حاليا بالتصوير في دولة لبنان.

مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

الفنانة فريدة سيف النصر الفنان احمد السقا احمد السقا مسلسل العتاولة أحمد خالد موسى

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