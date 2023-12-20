عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة من خلال ميليشيات السوشيال ميديا، وشنوا حملة قوية على اللاعب، "صلاح ابن مصر، ويمثل بلده وبيحب بلده جدا، والكل مع محمد صلاح ما عدا اللجان الإخوانية الإرهابية".

أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن لجان الإخوان الإرهابية تكره محمد صلاح لأنه يحب بلده، إذ أن محمد صلاح واحد من القلائل الذين تبرعوا بملايين من أجل الشعب الفلسطيني في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري.

وتابع أحمد موسى: لا أحد وصي على صلاح فلا علاقة له بالسياسة لأنه نجم رياضي زار مصابين فقط، لم يكتب أو يهاجم، والعالم أجمع يحب صلاح في أي مكان يزوره لأنه النجم رقم واحد في الوطن العربي فقط.

وشدد على أن محمد صلاح يعلم الدور الاجتماعي الموضوع عليه، ويقدم الكثير دون أن يفصح عن ذلك، "لجان الإخوان مش عاوزاه يحتفل، انت مالك وماله، هو كبير محدش واصي عليه، وعارف هو بيعمل إيه، انتم فاكرينه سياسي، محمد صلاح مش سياسي، ده نجم عالمي محب لبلده".

وناشد أحمد موسى المواطنين بضرورة دعم محمد صلاح في مواجهة الحملات الإخوانية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن المصريين بالكامل يدعمون فخر لمصر وللعرب، "ده بيروح أي مكان الدنيا بتتقلب، مفيش غير محمد صلاح 1 بس".

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع الأطفال

وكان محمد صلاح قد توجه مع عدد من لاعبي ليفربول ويورجن كلوب المدير الفني لزيارة أحد مستشفيات الأطفال في ليفربول وتوزيع الهدايا بمناسبة أعياد الكريسماس ، وعقب انتشار صور احتفاله مع الأطفال ، شن العديد من نشطاء السوشيال ميديا الهجوم عليه ، متهمينه بأنه يتجاهل أطفال غزة ويحتفل مع أطفال إنجلترا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية بالشوط الأول

انخفاض كبير في أسعار البصل |نقيب الفلاحين الزراعيين يعلن الموعد

«بلينكن»: أمريكا مُلتزمة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 12 من طواقمه والنازحين في خان يونس

مصر تستعد لسداد 700 مليون دولار لـ نادي باريس في هذا الموعد |تفاصيل

محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ووست هام بكأس كارباو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ