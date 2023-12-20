لجان السوشيال ميديا الإخوانية تطارد محمد صلاح .. القصة الكاملة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة من خلال ميليشيات السوشيال ميديا، وشنوا حملة قوية على اللاعب، "صلاح ابن مصر، ويمثل بلده وبيحب بلده جدا، والكل مع محمد صلاح ما عدا اللجان الإخوانية الإرهابية".

أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن لجان الإخوان الإرهابية تكره محمد صلاح لأنه يحب بلده، إذ أن محمد صلاح واحد من القلائل الذين تبرعوا بملايين من أجل الشعب الفلسطيني في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري.

وتابع أحمد موسى: لا أحد وصي على صلاح فلا علاقة له بالسياسة لأنه نجم رياضي زار مصابين فقط، لم يكتب أو يهاجم، والعالم أجمع يحب صلاح في أي مكان يزوره لأنه النجم رقم واحد في الوطن العربي فقط.

وشدد على أن محمد صلاح يعلم الدور الاجتماعي الموضوع عليه، ويقدم الكثير دون أن يفصح عن ذلك، "لجان الإخوان مش عاوزاه يحتفل، انت مالك وماله، هو كبير محدش واصي عليه، وعارف هو بيعمل إيه، انتم فاكرينه سياسي، محمد صلاح مش سياسي، ده نجم عالمي محب لبلده".

وناشد أحمد موسى المواطنين بضرورة دعم محمد صلاح في مواجهة الحملات الإخوانية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن المصريين بالكامل يدعمون فخر لمصر وللعرب، "ده بيروح أي مكان الدنيا بتتقلب، مفيش غير محمد صلاح 1 بس".

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع الأطفال

وكان محمد صلاح قد توجه مع عدد من لاعبي ليفربول ويورجن كلوب المدير الفني لزيارة أحد مستشفيات الأطفال في ليفربول وتوزيع الهدايا بمناسبة أعياد الكريسماس ، وعقب انتشار صور احتفاله مع الأطفال ، شن العديد من نشطاء السوشيال ميديا الهجوم عليه ، متهمينه بأنه يتجاهل أطفال غزة ويحتفل مع أطفال إنجلترا.