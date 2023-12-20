الراجل وزع هدايا العيد.. ياسمين الخطيب توجه رسالة لمنتقدي محمد صلاح

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر.





وكتبت ياسمين الخطيب، من خلال حسابها الشخصي على موقع“اكستويتر سابقا” :"ما الذنب الذي ارتكبه ⁧‫#محمد_صلاح‬⁩ ليحق عليه كل هذاالتنكيل؟!

‏الراجل وزع هدايا العيد على أطفال مرضى في مستشفى! ماوزعش نقطة على رقاصة في كبارية!".





وناشد أحمد موسى المواطنين بضرورة دعم محمد صلاح في مواجهة الحملات الإخوانية الإرهابية على مواقع التواصلالاجتماعي مؤكدا أن المصريين بالكامل يدعمون فخر لمصر وللعرب، "ده بيروح أي مكان الدنيا بتتقلب، مفيش غير محمدصلاح 1 بس".

محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع الأطفال

وكان محمد صلاح قد توجه مع عدد من لاعبي ليفربول ويورجن كلوب المدير الفني لزيارة أحد مستشفيات الأطفال فيليفربول وتوزيع الهدايا بمناسبة أعياد الكريسماس ، وعقب انتشار صور احتفاله مع الأطفال ، شن العديد من نشطاءالسوشيال ميديا الهجوم عليه ، متهمينه بأنه يتجاهل أطفال غزة ويحتفل مع أطفال إنجلترا.