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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي السيد: الصهيونية بنت إسرائيل وستهدم الكيان بهذه التصرفات

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي السيد

قال الكاتب الصحفي علي السيد، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن إسرائيل تستهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة لاستحالة عودة النازحين على أراضيها، مضيفا أن رئيسة جامعة كولومبيا تتحدث أنهم تجاوزوا الخطوط الحمر، الخطوط الحمر هي مطالبهم المطلب الرئيسي هو قطع الدعم عن المشروعات التي تقوم بها الجامعات مع إسرائيل هذا أخطر ما في الموضوع ولذلك انتفض أعضاء في الكونجرس لان هذا يهدد وجودهم.

وأوضح علي السيد، خلال برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "‎mbcمصر"، أن جميعهم مرتبطين بالمظلة الصهيونية بهذه الشبكة التي تعمل على تقوية إسرائيل و تقوية الحركة الصهيونية، مضيفا أن الحركة الصهيونية تتحكم في المفاصل ليس في إمريكا فقط بل الكثير من دول العالم اغلبها في الدول الغربية وتجد أن الصهيونية هي راعي لليهود في كل أنحاء العالم.

وأضاف علي السيد، أن تاريخ الصهيونية في يقيني انها التي بنت كيان إسرائيل هي نفسها التي ستهدم كيان إسرائيل بهذه التصرفات، مضيفا أن سياتي وقت يكتشف العالم اشياء كثيرة جدا منها ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية ومنها هذا الشر المخيف و المرعب الذي يتواجد داخل هذا التنظيم الاخطر علي مستوي العالم.

 

على السيد الصهيونية إسرائيل قطاع غزة جامعة كولومبيا أمريكا

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