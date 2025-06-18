الكشري جامد والمحشي صحي.. إزاي تتناول الأكل الشعبي خلال الرجيم

قدم الدكتور كريم جمال، خبير التغذية العلاجية، نصائح مهمة الرجيم "دايت" والحفاظ على الوزن المثالي، موضحا أن كثيرًا من الأكلات المصرية التقليدية مظلومة إعلاميًا، في حين أنها غنية بالقيمة الغذائية وتخدم الصحة العامة بشكل كبير.

المحشي بكميات مناسبة وجبة مثالية

وقال "جمال" خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، إن أن تناول المحشي بكميات مناسبة يجعله وجبة مثالية، حتى لمتبعي الحميات الغذائية، شريطة عدم الإفراط في الكمية أو استخدام الدهون غير الصحية في الطهي، مضيفا أن الكشري لا يسبب السمنة إذا تم تناوله بكميات معتدلة، بل يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي.

الأكلات المظلومة

وأكد خبير التغذية العلاجية، أن المحشي من الأكلات المظلومة، مؤكدًا أنه غني بالعناصر المفيدة، كونه يتكون من خضروات وأرز، أي مكونات متكاملة غذائيًا.

المطبخ المصري يزخر بالوجبات المفيدة

وأوضح أن المطبخ المصري يزخر بالوجبات المفيدة التي يمكن تناولها دون الخوف من زيادة الوزن إذا تم الالتزام بالكمية المناسبة وطريقة التحضير الصحية.

الملوخية من الأكلات المصرية الأصيلة

وأضاف أن الملوخية تعد من الأكلات المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أنها كانت موجودة منذ عهد الفراعنة، موضحًا أنها غنية بفيتامين "K" الضروري لصحة العظام والدم.

تنظيم حركة المعدة

وتابع أن الملوخية إضافة إلى احتوائها على ألياف ذائبة لها تأثير ملطف على الجهاز الهضمي وتساعد في منع الإمساك وتنظيم حركة المعدة، مع غناها بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان لصحة القلب والأعصاب.

الكشري يُعد من الوجبات العبقرية

وأشار إلى أن الكشري يُعد من الوجبات العبقرية، لاحتوائه على مزيج من البقول والحبوب، ما يجعله غنيًا بالأحماض الأمينية والبروتينات النباتية، كما يحتوي على طاقة وفوائد مضادة للبكتيريا من خلال الثوم، وتحفيز للدورة الدموية من خلال الشطة.