موجة حارة تخترق الأجواء.. تفاصيل طقس الغد الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن طقس غد الخميس سيشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع أجواء أكثر اعتدالًا خلال الليل على معظم المناطق في أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد، فمن المنتظر أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلًا، فتسود أجواء معتدلة الحرارة على أغلب الأنحاء، في استقرار نسبي يطابق المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام، وسط تأكيدات من الهيئة بأن درجات الحرارة ستبقى ضمن معدلاتها الطبيعية حتى منتصف الأسبوع المقبل

شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق

وأشار البيان إلى ظهور شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، ومن المتوقع أن تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وتستمر 4ساعات حتى الثامنة صباحا.

نشاط للرياح في مناطق متفرقة

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا للرياح على فترات متقطعة في عدة مناطق من بينها الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، ما يُسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات النهار، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة

وبالنسبة لحالة البحرين، أشارت الهيئة إلى أن البحر المتوسط سيكون خفيفًا إلى معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية

أما البحر الأحمر فسيكون معتدلًا، بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، مع اتجاه رياح أيضًا من الشمال الغربي

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مدن ومحافظات مصر:

القاهرة: العظمى 34، الصغرى 23

العاصمة الإدارية: 35 - 22

6 أكتوبر: 35 - 21

بنها: 34 - 23

دمنهور: 34 - 23

وادي النطرون: 33 - 22

كفر الشيخ: 32 - 22

المنصورة: 34 - 23

الزقازيق: 34 - 23

شبين الكوم: 33 - 22

طنطا: 32 - 21

دمياط: 30 - 22

بورسعيد: 29 - 23

الإسماعيلية: 35 - 22

السويس: 34 - 23

العريش: 33 - 21

رفح: 32 - 20

رأس سدر: 37 - 24

نخل: 35 - 17

سانت كاترين: 32 - 14

الطور: 37 - 25

طابا: 33 - 22

شرم الشيخ: 39 - 27

الإسكندرية: 30 - 20

العلمين: 29 - 20

مطروح: 28 - 22

السلوم: 32 - 21

سيوة: 35 - 20

رأس غارب: 35 - 25

الغردقة: 36 - 26

سفاجا: 36 - 27

مرسى علم: 35 - 28

شلاتين: 38 - 27

حلايب: 33 - 26

أبو رماد: 35 - 24

رأس حدربة: 34 - 25

الفيوم: 35 - 23

بني سويف: 35 - 22

المنيا: 36 - 22

أسيوط: 36 - 21

سوهاج: 37 - 23

قنا: 41 - 25

الأقصر: 40 - 25

أسوان: 41 - 23

الوادي الجديد: 40 - 22

أبو سمبل: 39 - 24