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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الصيف يبدأ السبت.. هل نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي؟

الصيف يبدأ السبت.. هل نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي؟
الصيف يبدأ السبت.. هل نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة بالعام الماضي؟
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل مناخ فصل الصيف لعام 2025 في مصر، مشيرة إلى أن الموسم سيبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات تدل على استمرار الاستقرار الجوي المعتاد خلال هذا الفصل، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات الطبيعية.

منخفض الهند الموسمي يفرض هيمنته

أوضحت الهيئة أن فصل الصيف يعد أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر خلال أغلب أيامه بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ملحوظة في نسب الرطوبة، مما يعزز من الإحساس بارتفاع حرارة الطقس بشكل أكبر من الواقع الفعلي.

وأضافت الهيئة أن هذه الظاهرة تمثل السمة السائدة للمناخ في فصل الصيف، لافتة إلى أن معظم مناطق الجمهورية ستشعر بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع دخول النصف الثاني من شهر يونيو.

حرارة أعلى من المعدلات بـ1 إلى 2 درجة

وفقًا لتوقعات التنبؤات الفصلية الصادرة عن الهيئة، فإن صيف هذا العام سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في متوسطات درجات الحرارة، بحيث تكون حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية بمقدار يتراوح بين درجة واحدة ودرجتين مئويتين.

وتُعد هذه الزيادة المحدودة في المتوسطات الحرارية طبيعية نسبيًا في ظل التغيرات المناخية العالمية، إلا أن الهيئة شددت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الموجات الحارة المتوقع حدوثها خلال شهري يوليو وأغسطس.

فترات اعتدال مؤقتة بفضل مرتفع العروض الوسطى

رغم هيمنة المنخفض الموسمي، أوضحت الهيئة أن هناك بعض الفترات المعتدلة التي قد تتخلل أيام فصل الصيف، وذلك نتيجة امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب معه كتلًا هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، ما يسهم في انخفاض مؤقت لدرجات الحرارة في بعض المناطق، خاصة الساحلية.

أمطار ورياح مثيرة للأتربة في الجنوب

لفت البيان إلى أن بعض مناطق جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تتعرض أحيانًا إلى فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح، والتي قد تكون محملة بالرمال والأتربة.

وترجع هذه الظواهر إلى امتداد الفاصل المداري القادم من شمال السودان باتجاه جنوب مصر، ما يساهم في تغيير طفيف بالأجواء في تلك المناطق.

استعدادات مبكرة وتحذيرات مرتقبة

أشارت الهيئة إلى أن هذا البيان يُعد إجراءً احترازيًا يهدف إلى وصف معالم فصل الصيف بشكل دقيق، بهدف اتخاذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة لتفادي آثار موجات الحر والتقلبات الجوية المحتملة.

كما أكدت الهيئة أنه سيتم إصدار التحذيرات الجوية في الوقت المناسب حال وجود مؤشرات لتغيرات أو ظواهر جوية غير معتادة خلال هذا الفصل، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.

إرشادات مهمة للمواطنين خلال الصيف

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة للمواطنين، تساعدهم في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة:

ارتداء غطاء للرأس عند الخروج تحت أشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال الفترة من الظهر حتى الخامسة مساءً.

الإكثار من تناول المياه والسوائل بشكل منتظم على مدار اليوم لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الجفاف.

متابعة النشرات الجوية بشكل دوري من خلال القنوات الرسمية للهيئة.

متابعة الطقس أولًا بأول

أتاحت الهيئة للمواطنين عدة وسائل يمكن من خلالها متابعة مستجدات حالة الطقس:

الصفحة الرسمية على فيسبوك: https://m.facebook.com/ema.gov.eg

الموقع الرسمي للهيئة: www.ema.gov.eg

التواصل الهاتفي على مدار 24 ساعة: عبر الأرقام التالية: 24646721 - 24646719

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