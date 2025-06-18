تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة ونشاط رياح على هذه المناطق غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

كما يتوقع نشاط الرياح على الوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 35 21

بنها 34 23

دمنهور 34 23

وادي النطرون 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 21

دمياط 30 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 33 21

رفح 32 20

رأس سدر 37 24

نخل 35 17

كاترين 32 14

الطور 37 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 30 20

العلمين 29 20

مطروح 28 22

السلوم 32 21

سيوة 35 20

رأس غارب35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 36 27

مرسى علم35 28

شلاتين 38 27

حلايب 33 26

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 36 21

سوهاج 37 23

قنا 41 25

الأقصر 40 25

أسوان 41 23

الوادي الجديد 40 22

أبوسمبل 39 24

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 43 29

الرياض42 29

المنامة 39 33

أبوظبي 40 30

الدوحة 42 34

الكويت 46 30

دمشق 35 17

بيروت 29 25

عمان 33 18

القدس 30 17

غزة 28 23

بغداد 42 26

مسقط 41 26

صنعاء 31 17

الخرطوم 41 28

طرابلس 30 24

تونس 30 22

الجزائر 26 19

الرباط 33 21

نواكشوط 30 23

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 32 15

أسطنبول 30 18

إسلام آباد 40 31

نيودلهي 35 28

جاكرتا 32 23

بكين 29 20

كوالالمبور35 25

طوكيو 33 23

أثينا 33 21

روما 35 20

باريس 30 17

مدريد 35 22

برلين 22 11

لندن 28 17

مونتريال 28 14

موسكو 16 12

نيويورك 32 19

واشنطن 33 19

أديس أبابا 23 13

