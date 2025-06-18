في اليوم العالمي للسوشي .. اعرف طريقة عمله بالمنزل ووفَّر فى الميزانية

يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي للسوشي فى 18 يونيو من كل عام حيث أنه غني بالفوائد الصحية ومناسب للدايت وله عدد كبير من محبيه فى مختلف أنحاء العالم.

معلومات عن السوشي

ويرغب عدد كبير من الأشخاص في شراء السوشي ولكنهم لايستطيعون ذلك بسبب الارتفاع الكبير فى سعره.

وتوجد أشكال وأنواع عديدة من السوشي الجاهز المباع فى المحلات والمطاعم أشهرها سوشي السلمون المدخن.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل السوشي بالسلمون المدخن من خلال خطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مكونات السوشي بالسلمون المدخن



ورق نوري

كوب أرز مطهى

2 ملعقة كبيرة خل أرز

2 ملعقة صغيرة زيت سمسم

ملح

150 جرام سلمون مدخن

جبنة مكعبات

1 أفوكادو

للوجه:

مايونيز ياباني

كافيار

زنجبيل مخلل

للتقديم:

عصيان أكل ياباني

حصيرة السوشي

صوص الصويا " حسب الرغبة



طريقة عمل سوشي السلمون المدخن



افرد ورق النوري على حصيرة السوشى ثم ضعي عليهم الأرز المطبوخ ثم رصي عليه السلمون والأفوكادو والجبن الكريمي



لفي خليط السلمون والنوري بجميع المكونات بحيث تصبح على شكل رول ثم ضعي السوشي فى طبق التقديم مع العصيان وصوص الصويا “ حسب الرغبة” وبالهنا والشفا.