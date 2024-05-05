امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| قرارات حاسمة بشأنها قبل ساعات من انطلاقها

يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، لآداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” بدءا من يوم الاربعاء الموافق 8 مايو 2024

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارت عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” قبل إنطلاقها بأيام .

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وتمثلت آخر القرارات الصادرة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” فيما يلي :

سيتم الإلتزام بمواعيد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” بدءاً من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ ولن يتم عقد أية إمتحانات خارج المواعيد المحددة .

يتم إعداد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادةبدعم من إدارة التطوير التكنولوجي .

في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” ستشمل الورقة الإمتحانية أسئلة إختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪ يمتحنه الطالب على الجهاز اللوحى (التابلت) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% يمتحنها

الطالب بذات نظام بوكلت الثانوية العامة .

يلتزم واضعو أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” بوضع الأسئلة الإمتحانية في الأجزاء المقررة م-ن المنهج مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والقراءة وإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانيين الأساسية للمادة للإستعانة بها أثناء عقد الإمتحان فى حدود محتويات الورقة الإمتحانية ، يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الإمتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد إنتهاء الوقت الكلى المخصص لكل مادة ولا يجوز الإحتفاظ بها .

تحميل أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” على منصة الإمتحانات بذات ترتيب المواد طبقاً لـ جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” المعد من قبل المديرية

توفير فرد أمن بكل إدارة فى مقر وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” مصاحب لموجه أول المادة ومسئول التطوير التكنولوجى أثناء رفع الإمتحان على المنصة .

في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” يتم توزيع ورقة الأسئلة المقالية على الطلاب مع بداية الإمتحان ويكون زمن الإمتحانين (ورقى / إلكترونى ) هو ذات زمن الإمتحان لكل مادة .

التأكيد على أن يكون مدير المدرسة هو رئيس اللجنة الصباحية والمسائية طوال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ”

التأكيد على تواجد أخصائى التطوير التكنولوجي بالمدرسة من خلال الفترتين للتعامل مع المشكلات التي قد تطرأ في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” أثناء تأدية الطلاب للإمتحان الإلكترونى وتحديد البديل المناسب الذى سوف يتم تطبيقه من بداية الإمتحان .

يكون الإمتحان الورقي لطلاب المنازل هو ذات الإمتحان الإلكترونى مع إعادة توزيع الدرجة الكلية

للمادة على أسئلة الإمتحان لطلاب المنازل (نظراً لعدم وجود درجات أعمال سنة لهم ) .

خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” .. يعد الإمتحان الإلكترونى هو الإمتحان الأصلى للطلاب ، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الإمتحان الورقي فى بداية الإمتحان الإلكترونى ألا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجى بالمدرسة مع إتباع كافة الإجراءات القانونية

اللازمة .

التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب للإمتحان داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” وذلك ضماناً لحق الطالب .

التنبيه مشددا على أن يكون الإمتحان الورقي للطلبة الذين يؤدون الإمتحان ورقيا (منازل - الطلاب

الذين لم يتمكنوا من أداء الإمتحان الإلكتروني) هوذات الإمتحان الإلكترونى .

بالنسبة لطلاب الدمج تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” ورقية لهم بذات مواعيد إقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة

الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة (وكما هو متبع في الأعوام السابقة ) .

ممنوع منعا باتا إصطحاب التليفون المحمول أو كاميرات التصوير أو أى وسائل أخرى داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” ، بغرض الغش أو الشروع فى الغش حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة وتطبيق قانون مكافحة الغش .

يتم تصحيح الإمتحانات الورقية داخل المدرسة فى سرية تامة أسوة بماتم في الفصل الدراسي الأول

مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب ( إلكتروني / ورقى ) في أن واحد .

في حالة وجود أكثر من مادة إمتحانية فى اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء إمتحان المادة الاولى

يحق له أداء الإمتحان فى المادة الثانية لذات اليوم .

يتم إتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لإعمال سير الإمتحانات بكافة لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي “ الترم الثاني ” (إلكترونى ورقى) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لإعمال الإمتحانات لضمان سرية الإمتحان .

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 محافظة القاهرة

الاربعاء 8 مايو : اللغة العربية

السبت 11 مايو : الرياضيات + الفلسفة

الاثنين 13 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + التاريخ

الاربعاء 15 مايو : اللغة الاجنبية الأولى

السبت 18 مايو : اللغة الاجنبية الأولى + الفيزياء

الاثنين 20 مايو : الكيمياء + الجغرافيا

الاربعاء 22 مايو : أحياء

وبعد إعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ، قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الازمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 ورقيا وفقا للمواعيد والازمنة الواردة بالجدول ، وذلك للفئات التالية ( طلاب الخدمات - طلاب المنازل - طلاب الدمج - طلاب المدارس الخاصة - الطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية اثناء الامتحان - طلاب المدارس التي لا يتوفر بها شبكات انترنت.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه خلال امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 يتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.



جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

الخميس 9 مايو : اللغة العربية

الأحد 12 مايو : تطبيقات الرياضيات + جغرافيا

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الاجنبية الاولى

الخميس 16 مايو : جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الأحد 19 مايو : الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الثانية + الكيمياء + علم النفس والاجتماع

الخميس 23 مايو : أحياء + الفلسفة